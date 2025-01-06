بالصور.. السوداني يرعى الحفل المركزي بمناسبة الذكرى 104 لتأسيس الجيش العراقي

2025-01-06 14:18:17 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر رعى القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الحفل المركزي الذي أقامته وزارة الدفاع بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، رعى الحفل المركزي الذي أقامته وزارة الدفاع في العاصمة بغداد بمناسبة الذكرى 104 …

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