الأرمن يحتفلون بعيد الميلاد في دهوك.. تحديات وأمنيات (صور)

2025-01-06 16:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتفل المئات من أبناء الطائفة الأرمنية، يوم الاثنين، بعيدميلاد السيد المسيح في كنيسة للأرمن الأرثوذكس بمحافظة دهوك، حيث قاموا بأداء الطقوسالدينية ورفعوا الأدعية وتغنوا بالتراتيل الروحانية.

وقال رئيس طائفة الأرمن الأرثوذكس في دهوك، يروان أمينيان لوكالة شفق نيوز،إن الأرمن يحتفلون بعيد ميلاد السيد المسيح في السادس من كانون الثاني/يناير من كلعام وفقاً للتقويم الكنسي الخاص بالكنيسة الرسولية الأرمنية.

وأضاف أمينيان، أن هذا الاحتفال يشهد حضور المئات من أبناء الطائفة الذينيتوافدون إلى الكنائس لتأدية الطقوس الدينية الخاصة بهذه المناسبة المقدسة.

وأشار أمينيان إلى أن أوضاع الأرمن في العراق شهدت تدهوراً ملحوظاً منذعام 2003 مما أدى إلى انخفاض أعدادهم بشكل كبير.

وأوضح، أن عدد الأرمن الذين كانوا يقطنون العراق كان يتجاوز 20 ألف شخصفي السابق، لكن انخفض العدد الآن إلى أقل من 10 آلاف.

وأكد، أن مدناً مثل الموصل وبغداد والبصرة وكركوك باتت تشهد وجوداً محدوداًللأرمن، حيث لا يتجاوز عددهم في الموصل أربعة إلى خمسة أشخاص فقط.

وأشاد أمينيان بإقليم كوردستان الذي أصبح ملاذاً آمناً للأرمن وغيرهم منالأقليات حيث تجمعت الغالبية العظمى منهم في الإقليم وخاصة في محافظة دهوك التي تعدمركزاً حيوياً للطائفة.

من جانبها، عبرت السيدة مانيا وهي نازحة أرمنية من محافظة الموصل، عن سعادتهابالمشاركة في الاحتفال رغم الظروف الصعبة التي عاشتها.

وقالت لوكالة شفق نيوز: "اتمنى أن يعود جميع النازحين والمهجرين إلىمناطقهم وأن يعم الأمن والسلام في العراق".

وأعربت عن قلقها حيال التحديات التي تواجه الأقليات في العراق، مشيرة الىاستمرار التهديدات التي تشكلها المجاميع المسلحة والتي تعيق تحقيق الاستقرار.