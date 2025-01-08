الخارجية تعرب عن تضامنها مع الصين إثر الزلزال القوي الذي ضرب منطقة التبت

2025-01-08 00:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعربت وزارة خارجية، عن تضامنها مع الصين إثر الزلزال القوي الذي ضرب منطقة التبت في جبال الهيمالايا.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزارة خارجية جمهورية العراق تعرب عن عميق تعاطفها وتضامنها مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة، إثر الزلزال القوي الذي ضرب منطقة التبت في جبال الهيمالايا جنوب غربي البلاد، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا وإصابة آخرين، إلى جانب وقوع خسائر مادية جسيمة".وأضاف البيان، "وإذ تعبّر الوزارة عن صادق تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الصيني الصديق، فإنها تشاطر أسر الضحايا وذويهم ألم هذا المُصاب الجلل، راجيةً الشفاء العاجل للمصابين، ولجمهورية الصين وشعبها دوام الاستقرار والسلام."