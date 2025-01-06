المندلاوي يؤكد لوفد أمريكي موقف العراق الثابت لمنع الصراعات بجميع أشكالها

2025-01-06 18:10:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الإثنين، لوفد أمريكي موقف العراق الثابت حول ضرورة منع الصراعات بأشكالها كافة.وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، استقبل في مقر إقامته، اليوم الإثنين، مديرة القسم السياسي في السفارة الأمريكية لدى العراق ميشيل سايدرز، والوفد المرافق لها؛ لبحث آخر التطورات في المنطقة وسبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين".وأضاف، أن "اللقاء أكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بما يُحقق المصالح المشتركة والتأكيد على ضبط الاستقرار الامني والسياسي الذي تشهده البلاد، وضرورة بناء شراكات استثمارية واقتصادية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين".وأشار المندلاوي- بحسب البيان- إلى "وجوب ضغط المجتمع الدولي نحو إيقاف الاعتداءات الصهيونية على غزة والانتهاكات على لبنان، والتحرك العاجل لإنهاء جرائم الإبادة و مسلسل الحروب والنزاعات في المنطقة والعالم، والسماح بدخول المساعدات الانسانية".وأكد على، "موقف العراق الثابت حول ضرورة منع الصراعات بأشكالها كافة، وتثبيت أسس الاستقرار الإقليمي والتوجه نحو إعادة الإعمار والبناء وتمتين أطر العلاقات الخارجية على ضوء الاحترام المتبادل مع دول العالم".