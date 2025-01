نائب: الحكومة الجهة المعنية الوحيدة التي لها الحق بتخصيص الأموال للمشاريع الاستراتيجية

2025-01-06 23:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد عضو لجنة الخدمات النيابية محما خليل ان لجنته ليست الجهة الوحيدة المعنية بإدراج وإحتساب ومحاسبة المشاريع المتلكئة لان مهامها فقط الرقابة وتشريع القوانين، فيما أكد ان الحكومة هي الجهة المعنية الوحيدة التي من حقها تخصيص الاموال للمشاريع الاستثمارية. وقال خليل لـ عراق اوبزيرفر إن “مهمة لجنة الخدمات النيابية اعطاء غطاء قانوني …

