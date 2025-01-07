تظاهرة لمنتسبي شركة الحفر العراقية للمطالبة باحتساب نسبة من البرميل المنتج (فيديو)

2025-01-07 15:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

نظم عدد من منتسبي شركة الحفر العراقية، اليوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025) تظاهرة أمام بئر 20 في البصرة، للمطالبة بإعطائهم نسبة من البرميل المنتج أسوة بباقي الشركات النفطية.

وذكر مراسل "بغداد اليوم"، في المحافظة، أن" المتظاهرين طالبوا بإنصاف الشركة أسوة بشركات الاستخراج السبع الأخرى، أو دمج الشركة مع شركة نفط البصرة، بالإضافة إلى تخصيص قطع الأراضي السكنية وتوزيع الأرباح السنوية أسوة بباقي الشركات.

وأضاف، أن" المتظاهرين طالبوا أيضا بعدم تهميش الشركة الحكومية من قبل الوزارة واحالة عقود الحفر للشركات الاجنبية ودعم هذة الشركة من قبل اصحاب القرار في الوزارة".

وأشار إلى، ان" متظاهري شركة الحفر العراقية قطعوا طريق الشركات النفطية للضغط على أصحاب القرار لتنفيذ مطالبهم".