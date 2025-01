تربية المثنى تقرر تعطيل الدوام للمدارس كافة ورياض الأطفال

2025-01-08 00:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

المثنى/ عراق اوبزيرفر أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس المحافظة بسبب سوء الاحوال الجوية. وذكرت المديرية في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أنه “الحاقا لتوجيه المدير العام السابق ولاستمرار نزول الامطار بغزارة وحرصا منا على سلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة قررنا تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء 8 …

