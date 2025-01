2025-01-08 11:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، انخفاضا في الأسواق المحلية في محافظات بغداد وأربيل والبصرة. وقال مراسل “عراق اوبزيرفر” إن أسعار الدولار سجلت مع افتتاح بورصتي بغداد سعر البيع 150750 دينار، بينما سجل سعر الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار. وسجل سعر الدولار مبيع في أربيل 150800 دينار، …

The post “عراق اوبزيرفر” تنشر قائمة صباحية بأسعار صرف الدولار في 3 محافظات first appeared on Observer Iraq.