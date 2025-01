بغداد.. القبض على 7 متهمين وضبط ساحة لتهريب المشتقات النفطية

2025-01-08 11:45:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، ضبط ساحة لخزن وتهريب المشتقات النفطية، وإلقاء القبض على سبعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة شرق العاصمة. وقالت القيادة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إنه” بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة وملاحقة الخارجين على القانون وعصابات الجريمة المنظمة والجنائية، تمكنت تشكيلات الفرقة الأولى …

