مزاد المركزي العراقي يبيع نحو 100% حوالات خارجية من الدولار

2025-01-08 12:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت الحوالات الخارجية، اليوم الأربعاء، في مبيعات البنك المركزي من الدولار الأمريكي أكثر من 95% بمشاركة 8 مصارف.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 288 مليوناً و 470 ألفاً و 310 دولارات، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 273 مليونا و 970 ألفا و 310 دولارات، بنسبة 95%، مقارنة بالسحوبات النقدية البالغة 14 مليون و500 الف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 8 مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 18 شركة.