الداخلية: خدمة الخط 911 ستختصر خدمات النجدة والإطفاء والإسعاف برقم واحد

2025-01-08 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، افتتاح خدمة الخط الساخن 911 قريباً، وفيما أوضحت ميزاتها، لفتت إلى أنها ستعزز بتقنيات متطورة تحقق الاستجابة السريعة لإبلاغات المواطنين وشكاويهم، مشيرة إلى أنها ستختصر خدمات النجدة والإطفاء والإسعاف الفوري وغيرها برقم واحد هو 911.وقال العميد الحقوقي حسين علي مدير إعلام شرطة الرصافة لبرنامج رأي الأغلبية الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع الخط الساخن المجاني 911 من المشاريع الاستراتيجية التي تديرها مديرية الاستجابة والسيطرة في الوزارة والرقم سيختزل خدمات النجدة والإطفاء والإسعاف الفوري والأسرة والطفل ومكافحة المخدرات وغيرها".وأضاف، أن "فكرة الخط الساخن الموحد عملت عليها الدول المتقدمة وستزود بموجبها جميع دوريات النجدة في العراق بجهاز GPS الخاص بتحديد المواقع وكذلك الخدمة مزودة بأجهزة تعقب، حيث وبمجرد تسلم الشكوى أو الإبلاغ من المواطنين سيتم تحريك أقرب دورية نجدة من مكان صاحب الشكوى ما يوفر سرعة كبيرة في حالات الطوارئ".وتابع أن "الخط الساخن 911 سيوفر عبر مديرية الاستجابة والسيطرة مركزية في إدارة حركة دوريات النجدة في الاستجابة للمواطنين حيث سيتيح لمتلقي الشكوى القدرة على توجيهها نحو الدورية القريبة من مكانها، وكل سيارة نجدة ستجهز بكاميرات وكذلك رجال الشرطة لتوثيق عملياتهم المستجيبة لنداء المواطنين والتأكد من الاستجابة".