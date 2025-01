الانتخابات المقبلة.. اختبار صعب للأحزاب التقليدية والفصائل المسلحة في العراق

2025-01-09 01:40:07 - المصدر: جريدة المدى

 محمد العبيدي/ المدى تتأرجح القوى السياسية في العراق، ومثلها الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة، بين خيارات متعددة بشأن المرحلة المقبلة، وسط تساؤلات حول مدى تأثير التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في العراق، على تفاعل الجمهور مع هذه الأحزاب، سواء بزيادة الدعم أو تراجعه.ومنذ السابع من أكتوبر، أصبحت منطقة الشرق الأوسط محور الأحداث […]

