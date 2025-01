حيل شيطانية وهتك للاقتصاد الوطني.. متى يتوقف تهريب المشتقات النفطية؟

2025-01-09 13:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر تتصاعد حالات تهريب المشتقات النفطية في العراق، حيث تنتشر هذه الظاهرة في مختلف المحافظات، مما يلقي بظلاله الثقيلة على الوضع الاقتصادي للبلاد، وسط دعوات للمحاسبة واتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الأنشطة غير القانونية، ولا تقتصر آثار هذه العمليات على الخسائر المالية فقط، بل تتعداها لتشمل تداعيات أمنية وقانونية تهدد الاستقرار العام …

