2025-01-10 18:25:07 - المصدر: جريدة المدى

الانبار/ المدى استدعى محافظ الأنبار رئيس اللجنة الامنية العليا في المحافظة محمد نوري الدليمي، قائد حشد الأنبار للتحقيق بالتسجيلات الصوتية لمنتسبين قاموا بتهديد مقاتلي الحشد العشائري بالعقوبة وإجبارهم للحضور في نشاطات خارج واجباتهم الأمنية. جاء ذلك بحسب وثيقة صادرة من مكتب الدليمي وحصلت عليها (المدى) وأدناه نصها:

The post استدعاء قائد حشد الأنبار للتحقيق بالتسجيلات الصوتية المسربة appeared first on جريدة المدى.