الحسان: لا خوف على العراق والأمم المتحدة لا تتدخل في شؤونه الداخلية

2025-01-11 15:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، يوم السبت، أنه لا خوف على العراق في ظل العملية السياسية القائمة والنظام المؤسساتي الذي تتبعه البلاد، مشدداً على أن الأمم المتحدة لا تتدخل في شؤون البلاد الداخلية.

وجاء تصريح الحسان، في مؤتمر صحفي، لدى زيارته مبنى خان الضاري الأثري واجتماعه مع عدد من السياسيين وشيوخ العشائر لمناقشة الوضع العام في العراق، حيث جاءت تلك الزيارة بناء على دعوة من الأمين العام للمشروع الوطني جمال الضاري.

وتابع الحسان في المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز: "اليوم اتقيت بمحطة من العشائر والسياسيين العراقيين، وأن الرسائل التي خرجت من هذا اللقاء هي رسائل محبة وتمسك بأمن وسلامة العراق".

ولفت إلى أن "كل من التقيت بهم اليوم كان غيوراً على العراق، وكل القوى مصرة على الالتزام بالعملية السياسية"، مبيناً أن "هذا البلد فيه مساحة من الحرية السياسية والتعبير".

وبين الحسان، أن "العراق اليوم افضل من أمس، بفضل الجهود الطيبة والناس الغيورين على العراق، وسيكون غداً افضل من اليوم وأمس"، مشيراً إلى أن "العراق فيه سلطات تنفيذية وتشريعية، ورسالتنا هي أن العراق واحد بأبناء البلد".