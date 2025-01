انسحاب الكورد من العملية السياسية.. خيار مطروح أم قرار حتمي؟

2025-01-11 17:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر أثيرت تساؤلات في إقليم كردستان وبغداد حول مستقبل الحراك الكوردي الحالي في ظل تصاعد الخلافات بين الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن حصة الإقليم في الموازنة المالية وآليات توزيع الرواتب. وبرزت تكهنات حول إمكانية أن تتجه أربيل إلى اتخاذ قرارات جذرية، قد تصل إلى إعلان انسحابها من العملية السياسية، خصوصاً مع تصاعد التصريحات الرسمية …

