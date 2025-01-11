الفياض: العراق اليوم قواته المسلحة والامنية افضل من اي وقت مضى

2025-01-11 15:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصف رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم السبت، القوات الامنية العراقية بكل صنوفها أنها باتت "أقوى من أي وقت مضى".

جاء ذلك في كلمة له ألقاها في محافظة نينوى خلال حفل تأبيني مع حلول الذكرى الخامسة على اغتيال الجنرال الايراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد "ابو مهدي المهندس" بضربة جوية أمريكية استهدفتهما و رفقائهما أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/كانون الثاني من العام 2020.

وقال الفياض في كلمته، إن "محاربة الارهاب شأن الإنسانية جميعا، وعندما يتعاضد ويتعاون الجميع من موقع القضاء على الإرهاب، فهو عمل كريم وشريف".

وأضاف أن "العراق اليوم الجيش وقوات الداخلية والحشد افضل من اي وقت مضى، والتعايش على الاحترام المتبادل أكبر من أي وقت مضى، قناة الجمهوري والتفافهم حول نظامهم السياسي والحكومة اكبر من اي مرحلة سابقة"، مردفا بالقول إن "أعمال العمران والبناء أفضل من أي وقت مضى".

وتابع الفياض القول، إن الحشد يملك روحية خاصة في مواجهة الأعداء وسيكون عند حسن الظن كما كان دائما، مشيرا الى أن "لا قيمة لنا بدون خيمة العراق الذي نحمل اسمه ونتشرف بالدفاع عنه".