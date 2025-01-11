الفياض: لا قيمة لنا بدون خيمة العراق ونتشرف بالدفاع عنه

2025-01-11 16:10:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم السبت، أن لا قيمة لنا بدون خيمة العراق ونتشرف بالدفاع عنه.وقال الفياض خلال المهرجان التأبيني بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر في محافظة نينوى، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قادة النصر قدموا كل وجودهم دفاعاً عن الوطن، ولا مكان يسع العراقيين سوى خيمة الوطن ولا قيمة لنا بدون خيمة العراق ونتشرف بالدفاع عنه"، مشيراً الى أن "أبناء الوطن أعادوا نينوى عندما اختطفها الأشرار".وأضاف: "لا نلتفت لمن يستكثر هذه الاحتفالات فهي تكريس لمن يدافع عن الوطن، ورسم أبناء العراق ملحمة خالدة والتي توجت بتحرير نينوى"، مبيناً أن "هذه الأمة تمتلك من عوامل القوة الشيء الكبير والعظيم".وفي وقت سابق، انطلقت، فعاليات المهرجان التأبيني الكبير بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر في محافظة نينوى بحضور رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وجمع غفير من الشخصيات الرسمية والشعبية والقيادات الأمنية ورجال الدين وشيوخ العشائر والمواطنين.