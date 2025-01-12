2025-01-12 11:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، عن إحباط محاولة تهريب (3) حاويات أدوية في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الاوسط، تمكنت وفقاً لقرار قضائي، من ضبط ثلاثة حاويات حجم (40) قدم تحتوي على (أدوية بشرية متنوعة، أدوات تستخدم في طب الأسنان) مخبأة خلف مواد مختلفة الانواع معدة للتهريب".

وأضافت أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة وإحالة المواد إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".