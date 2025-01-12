انطلاق اجتماع الرياض الموسع حول سوريا بمشاركة العراق ودول عربية وأوروبية

2025-01-12 11:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت يوم الأحد، فعاليات الاجتماع الموسع حول سوريا الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة وزراء خارجية دول عدة.

‎وهذا الاجتماع الذي يشارك فيه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، هو امتداد للاجتماع الذي استضافته مدينة العقبة الأردنية في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

‎ويهدف الاجتماع، إلى تقديم العون لسوريا في هذه المرحلة، من خلال دعم العملية السياسية لمرحلة انتقالية سورية-سورية، جامعة لكل الأطياف التي تمثل القوى السياسية والاجتماعية في البلد، وأيضاً التضامن مع سوريا في الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها وسيادتها، وسلامة مواطنيها.

‎ويعد هذا اللقاء هو الأوسع منذ سقوط نظام بشار الأسد، حيث سيشارك ممثلون من الإدارة السورية الجديدة، ونحو 17 دولة، تمثل دول مجلس التعاون الخليجي ولجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، ولجان أممية وأوروبية.