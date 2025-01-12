بينها عملات وتماثيل.. إحباط تهريب 60 قطعة أثرية في بابل

2025-01-12 23:46:33 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الأحد، إلقاء القبض على متهم بحوزتهنحو 60 قطعة أثرية، من بينها عملات معدنية وتماثيل يعود تاريخها حسب التقديرات الأوليةإلى عصور قديمة.

جاء ذلك في "كمين محكم" بمدينة الحلة مركز محافظة بابل، نفذتهقوة مشتركة ضمت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة ومديرية الاستخبارات العسكرية ومديريةالاستخبارات والأمن وجهاز المخابرات الوطني.

وأشارت شرطة بابل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن المتهم تم تسليمهإلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المضبوطات إلى مفتشية الآثارلفحصها.