2025-01-13 00:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر نفى ائتلاف إدارة الدولة، اليوم الأحد، وجود موقف سياسي من ملف رواتب الموظفين في إقليم كردستان العراق. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر، “عقد ائتلاف إدارة الدولة، في القصر الحكومي، اليوم الأحد، اجتماعه الاعتيادي بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني ورئيس …

The post إدارة الدولة بحضور بارزاني: لا موقف سياسي تجاه رواتب موظفي الإقليم first appeared on Observer Iraq.