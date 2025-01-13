طقس العراق.. غيوم وضباب وتقلبات بدرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

2025-01-13 11:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية، يوم الاثنين، طقساً بين الصحو والغائم مع انتشار الضباب وتغيرات في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، أنه من المتوقع أن يكون طقس يوم غدٍ الثلاثاء صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً في المنطقة الشمالية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية.

وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة الصغرى في بغداد اليوم كانت 5 درجات مئوية، فيما يُتوقع أن تبلغ العظمى 16 درجة مئوية.

وتابعت الهيئة أن طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون صحواً بشكل عام مع بعض الغيوم، مع تشكل الضباب صباحاً، وستكون درجات الحرارة مقاربة لتلك التي سُجلت اليوم في المنطقة الوسطى، في حين تنخفض في المنطقة الشمالية وترتفع في المنطقة الجنوبية.

أما طقس يوم الخميس، فمن المتوقع أن يكون غائماً مع درجة حرارة مقاربة في المنطقة الجنوبية، بينما ترتفع في المنطقتين الشمالية والوسطى.