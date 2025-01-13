اليوم.. ثلاث مواجهات في انطلاق الجولة الرابعة عشرة من دوري نجوم العراق

2025-01-13 12:05:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتنطلق اليوم الاثنين، منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري نجوم العراق، بإقامة ثلاث مباريات في العاصمة بغداد ومحافظتي واسط والبصرة.ففي أولى مباريات اليوم، يضيف ملعب الساحر أحمد راضي في العاصمة بغداد مواجهة تجمع بين فريقي الحدود وديالى في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، وفي ذات التوقيت، يلتقي فريق القاسم مع ضيفه كربلاء، على أديم ملعب الكوت الأولمبي، وتختتم مباريات اليوم بمواجهة مرتقبة تجمع بين فريقي الميناء ونفط البصرة في ديربي المحافظة في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب الفيحاء.



