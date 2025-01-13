سيدات العراق يخسرن أمام البحرينيات في ثاني مواجهات تصفيات آسيا لكرة الصالات

2025-01-13 17:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ خسر منتخب سيدات العراق لكرة الصالات، أمام نظيره البحريني، يوم الاثنين، فيإطار الجولة الثانية من تصفيات كأس آسيا الجارية في تايلاند.

وجرتالمباراة في قاعة نونثابوري بوري بتايلاند، وقد ظهر منتخب العراق اللون الأبيض،وانتهت المباراة لصالح البحرين بنتيجة 9-5.

ووقعالمنتخب العراقي في المجموعة الأولى إلى جانب كلاً من فلسطين ولبنان والبحرين،بالإضافة إلى البلد المستضيف، تايلاند.

وكانمنتخب سيدات العراق قد تعادل مع نظيره الفلسطيني 1-1 في أولى مواجهاته يوم السبتالماضي ضمن نفس التصفيات.