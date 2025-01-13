رئيسا المحكمة الاتحادية واقليم كردستان يؤكدان ضرورة الحفاظ على الدستور وتطبيق جميع بنوده

2025-01-13 17:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

اكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، اليوم الاثنين، ضرورة الحفاظ على الدستور وتطبيق جميع بنوده.

وقالت المحكمة الاتحادية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري استقبل اليوم، رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني في مبنى الاتحادية العليا".

واضافت ان "الجانبين ناقشا الحفاظ على الدستور وتطبيق جميع بنوده باعتباره يمثل مصلحة الشعب العراقي بالكامل دون تمييز"، لافتة الى انه "تم التاكيد على ان الدستور حدد الحقوق والحريات لعموم الشعب، والزم جميع السلطات بوجوب تمكين الشعب من التمتع بها وصولا لبناء نظام ديمقراطي حقيقي يقوم على اساس مبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة ومشاركة الجميع".

وتابعت ان "الدستور باعتباره يجسد نضال وتضحيات الشعب لابد من حمايته وعدم تجاوزه لا سيما فيما يتعلق بالتوزيع العادل لثروة الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية في ذلك والالتزام بمبدأ تكافئ الفرص للجميع".

وذكرت انه "تم التطرق الى اهمية قرارات المحكمة الاتحادية في ذلك ودورها بالحفاظ على الدستور والوصول الى بناء المؤسسات الدستورية بشكل يتفق مع احكامه".