2025-01-13 19:45:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىرأى الباحث والمحل الإيراني مجتبى حيدري، أن وجود الحشد الشعبي، "غير مرتبط بقرارات الحكومة العراقية"، فيما أشار إلى أن دمجه بالجيش العراقي يعني نهايته.وقال حيدري في تصريح لوكالة "مهر" الإيرانية، تابعته (المدى)، إن "تواجد الحشد الشعبي ضمن وزارة الدفاع العراقية التي هي جزء من الحكومة العراقية يعني نهاية الحشد؛ لأن الحكومات لديها وجهات نظرها […]

The post باحث إيراني: وجود الحشد غير مرتبط بقرارات الحكومة.. دمجه بالجيش العراقي يعني نهايته appeared first on جريدة المدى.