"واشنطن بوست": الألعاب النارية ليلة رأس السنة قد تكون وراء حرائق كاليفورنيا

متابعة/ المدىكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الحرائق المشتعلة في كاليفورنيا قد يكون سببها الألعاب النارية التي تم إطلاقها ليلة رأس السنة.وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير إنه بعد حوالي 30 دقيقة من اندلاع حريق باسيفيك باليساديس يوم الثلاثاء، ترددت أصوات على راديو رجال الإطفاء: كانت النيران قادمة من جزء معروف من سلسلة جبلية.وقال أحد رجال إطفاء […]

