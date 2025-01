2025-01-13 23:35:06 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدىأكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية علي البنداوي، اليوم الاثنين، أن استقرار الوضع الأمني يسرع عملية انسحاب التحالف الدولي من العراق.وقال البنداوي في حديث لـ(المدى)، إن "موعد خروج القوات الامريكية من العراق ثابت ولا تغيير فيه"، مبينا أن "اللجنة المشتركة بين العراق والتحالف الدولي مستمرة في مباحثاتها".وأضاف عضو لجنة الأمن النيابية، أن "قوات التحالف […]

The post الدفاع النيابية لـ(المدى): استقرار الوضع الأمني يسرع عملية انسحاب التحالف الدولي من العراق appeared first on جريدة المدى.