2025-01-14 00:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ، اليوم الاثنين، هناك قوانين مهمة بحاجة إلى التصويت وأغلبها ليست خلافية من ضمنها (الأحوال الشخصية والعفو العام). وقال المشهداني في لقاء صحفي تابعته “عراق اوبزيرفر”، “هناك آلية ضمن مشروع قانون العفو تشمل خروج الأبرياء فقط وعملية الخروج مشروطة وتخضع لسلسلة إجراءات”. واضاف: “قانون الأحوال ينتظر …

The post المشهداني: هناك قوانين مهمة بحاجة إلى التصويت وأغلبها ليست خلافية first appeared on Observer Iraq.