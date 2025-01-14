نيجيرفان بارزاني يجدد التزامه في ختام زيارة بغداد: العدالة لجميع المكونات

2025-01-14 00:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختتم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء يوم الاثنين،زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد التي استمرت يومين التقى فيها عدد من المسؤولينوالحزبيين.

وكتب بارزاني في تغريدة على منصة "إكس- تويتر" سابقاً،"‏كان من دواعي سروري لقاء الإخوة القادة والمسؤولين في بغداد. في هذا السياق،نجدد التزامنا الثابت بدعم عراق مستقر، يضمن العدالة ويحقق التزامات الدولة تجاه جميعمكوناته".

وأضاف، "ونؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات بين أربيل وبغداد، بما يحققالمصلحة العامة ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً".