2025-01-14 01:00:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن أخيرًا، حسم الإطار التنسيقي السجال حول "حل الحشد" ونفى مناقشة الأمر من الأساس داخل التحالف الشيعي.كما دعا، في وقت لاحق، إلى الاستعداد لـ"مواجهة المخاطر المحتملة"، و"رص الصفوف".ولا يمنع رفض "دمج الحشد" التهديدات المتوقعة بسبب وجود "الفصائل"، خصوصًا وأن استلام "ترامب"، الرئيس الأمريكي، للسلطة بات وشيكًا."الحشد لن يُدمج"وفي وقت متأخر من مساء الأحد، […]

