تقرير يكشف الأضرار البيئية في كردستان العراق بسبب النزاع العسكري والتغير المناخي

2025-01-14

المدى/متابعة قدمت منظمة السلام الهولندية (PAX) دراسة تحليلية حول الأضرار البيئية التي تعرضت لها غابات ومزارع إقليم كردستان على مدار عقد من الزمان، مشيرة إلى أن هذه الأضرار ناتجة عن حرائق مرتبطة بالتغير المناخي من جهة، وكذلك عن النشاطات العسكرية مثل القصف بالطائرات المسيرة والصواريخ من قبل الجيش التركي ضد أهداف حزب العمال الكردستاني (PKK). […]

