السوداني يلتقي الملك تشارلز في لندن.. هذا ما استعرضه اللقاء

2025-01-14 17:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

لندن / متابعة عراق اوبزيرفر التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ملك المملكة المتحدة، تشارلز الثالث في قصر باكنغهام بالعاصمة البريطانية لندن. وذكر بيان لمكتب السوداني، أنه “جرى، خلال اللقاء، استعراض التعاون الثنائي بين العراق والمملكة المتحدة، وسبل إقامة شراكة منتجة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، كما جرى التطرق إلى التعاون في …

