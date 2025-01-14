السليمانية تسير نحو "الطاقة الشمسية": توليد أكثر من 13 ميغاواط عبر أنظمة فردية

2025-01-14 17:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامةللكهرباء في السليمانية، يوم الثلاثاء، توليد أكثر من 13 ميغاواط من الطاقةالشمسية في المحافظة عبر أنظمة فردية.

وقال شادمان شكري سعيد، مسؤول قسمالطاقات المتجددة في المديرية العامة للكهرباء في السليمانية، في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، إن "عدد الأشخاص والأماكن الذين قاموا بتركيب أنظمة توليد الكهرباء منالطاقة الشمسية يشهد زيادة مستمرة في حدود محافظة السليمانية".

وأضاف سعيد، أن "عدد المواقعالمسجلة لدى المديرية، التي تم فيها تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، وصل إلى 441موقعاً حتى الآن، وتتوزع هذه المواقع بين المنازل والمنشآت التجارية والصناعية،حيث تنتج هذه الأنظمة أكثر من 13 ميغاواط من الكهرباء".

وأشار إلى أن "العدد الحقيقيللأنظمة المركبة يفوق الرقم المسجل، نظراً لعدم قيام بعض المستخدمين بتسجيلأنظمتهم لدى المديرية"، داعياً جميع الأفراد والمؤسسات التي قامت بتركيب أنظمةالطاقة الشمسية إلى "تسجيلها عبر المديرية للاستفادة من القرارات التي تسمحلهم بإعادة فائض الطاقة إلى الشبكة الوطنية مقابل تخفيض في فواتيرهم الشهرية".

وتسعى مديرية كهرباء السليمانيةإلى تعزيز استخدام الطاقة الشمسية كبديل مستدام وصديق للبيئة، داعية المواطنين إلىتسجيل أنظمتهم للاستفادة من البرامج التي تدعم التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.

وتشهد محافظة السليمانية اهتماماًمتزايداً بالطاقة الشمسية كوسيلة لتخفيف الاعتماد على الشبكة الوطنية وتحقيق وفرةفي استهلاك الكهرباء.

ويأتي هذا التوجه في إطار الجهود المبذولة لمواكبةالتطور العالمي في استخدام الطاقات المتجددة وتقليلالانبعاثات الضارة بالبيئة.