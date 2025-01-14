رئيس الوزراء ونظيره البريطاني يوقعان اتفاقية شراكة وتعاون تاريخية

2025-01-14 20:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوقّع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع نظيره البريطاني كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة وتعاون تاريخية، واسعة النطاق بشأن التجارة والتعاون الاقتصادي والستراتيجي، والاتفاق على حزمة تجارية بقيمة (12.3) مليار جنيه إسترليني، مدعومة بسلسلة من اتفاقيات ضمان الصادرات، لتعزيز العلاقة التجارية المتنامية بين البلدين، كما اتفقا على تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المتحدة والعراق في مجموعة واسعة من القطاعات.يتبع..