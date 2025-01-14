رشيد والسامرائي يؤكدان أهمية الالتزام بتطبيق ما ورد في ورقة الاتفاق السياسي

2025-01-14 20:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، ورئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الثلاثاء، (14 كانون الثاني 2025)، "أهمية الالتزام بتطبيق ما ورد في ورقة الاتفاق السياسي".

وذكر بيان لتحالف العزم، تلقته "بغداد اليوم"، ان السامرائي "استقبل في مكتبه ببغداد اليوم رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، حيث تناول اللقاء عددًا من القضايا الوطنية المهمة وفي مقدمتها تعزيز الاستقرار لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية".

وأكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان "على أهمية تعزيز التفاهم بين مختلف القوى السياسية للوصول إلى رؤية موحدة تدعم استقرار العراق وتعزز وحدته الوطنية".

من جانبه، شدد السامرائي "على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الكتل السياسية وتبني نهج المسؤولية المشتركة لتجاوز الأزمات الراهنة، مؤكدين أن العمل بروح الفريق الواحد والحفاظ على وحدة الصف الوطني هما الأساس لتعزيز ثقة الشعب العراقي في العملية السياسية".

كما أكد اللقاء على "أهمية الالتزام بتطبيق ما ورد في ورقة الاتفاق السياسي، وضرورة تعزيز الحوار الوطني بما يسهم في تجاوز التحديات الراهنة وترسيخ التعاون بين جميع الأطراف السياسية لخدمة أبناء العراق وتحقيق تطلعاتهم في الأمن والاستقرار" وفقاً للبيان.