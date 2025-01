فخري كريم يكتب: الديمقراطية لا تقبل التقسيم على قاعدة الطائفة أو الدين

2025-01-14 21:55:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / المدى كتب الاستاذ فخري كريم رئيس مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون تدوينة جديدة على منصات التواصل الاجتماعي، جاء في نصها: أركان المنظومة المتسلطة، باتت تطالب هذه الأيام، بصوت عالٍ باصلاح النظام السياسي، لأنهُ "مختل" !والاختلال لا يتعلق من وجهة نظرهم بعدم " أهليته " وإنما لعجزه عن تمكين هذه الطائفة أو المكون أو […]

