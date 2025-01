2025-01-15 17:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر قدم رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، التعازي برحيل الشخصية السياسية والإعلامية، كريم بدر. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قدم التعازي برحيل الشخصية السياسية والإعلامية، كريم بدر”. وأضاف أن “الفقيد عُرف بمواقفه الوطنية، ومواجهته للدكتاتورية، وعمله في سبيل ترصين التجربة …

The post السوداني يعزي بوفاة كريم بدر ويوجه بنقل جثمانه للعراق first appeared on Observer Iraq.