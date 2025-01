2025-01-15 19:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الاربعاء، جدول أعمال المجلس لجلسة الاحد المقبل. ولم يتضمن جدول الأعمال للجلسة المقبل أي قانون من القوانين التي شهدت جدالاً على مر الأشهر السابقة مثل العفو العام، التقاعد، الاحوال الشخصية. أدناه جدول الأعمال:

