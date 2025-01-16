بغداد ترحب بوقف النار في غزة وتدعو للاسراع بالمساعدات واعادة الاعمار

2025-01-16 03:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 15 - 1 (كونا) -- اعربت وزارة الخارجية العراقية اليوم الاربعاء عن ترحيبها باتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة داعية الى الاسراع في ادخال المساعدات الى الفلسطينيين هناك.واشادت الوزارة في بيان بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية لتحقيق هذا الاتفاق مؤكدة ان هذه المساعي تعكس اهمية التعاون الدولي لوقف معاناة المدنيين وضمان استقرار المنطقة.ودعت الى ضرورة اتاحة المجال بشكل فوري لايصال المساعدات الانسانية الى قطاع غزة والاراضي الفلسطينية المتضررة وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني.كما حثت على تكثيف الجهود الدولية لاعادة اعمار المناطق التي تعرضت للدمار جراء العدوان بما يضمن عودة الحياة الى طبيعتها وتحسين الظروف المعيشية للسكان.وجددت الوزارة الاعلان عن موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بالشكل الذي يناضل من اجله.وتم الاعلان في وقت سابق اليوم عن التوصل الى اتفاق لانهاء الحرب في غزة يدخل حيز التنفيذ يوم الاحد المقبل وينفذ على ثلاث مراحل بضمانة قطرية مصرية امريكية. (النهاية) ع ح ه / ر ج