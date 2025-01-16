2025-01-16 10:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ قفز فريق الزوراء للصدارة بعد انتهاء الجولة 14 من دوري نجوم العراق لكرةالقدم برصيد 28 نقطة، مناصفة مع القوة الجوية الذي تنازل عن الصدارة للزوراء ليحلثانياً بفارق المواجهات.

وجاءالشرطة بالمركز الثالث برصيد 27 نقطة، وحلّ فريق زاخو بالمركز الرابع برصيد 25نقطة، ثم فريق دهوك بالمركز الخامس برصيد 25 نقطة، يليه فريق الطلبة سادساً بنفسرصيد دهوك لكن بفارق المواجهات.

وحلّفريق النفط سابعاً برصيد 23 نقطة، وبالمركز الثامن جاء فريق نفط ميسان برصيد 22نقطة، وجمعت ثلاثة فرق 19 نقطة، وبفارق المواجهات جاء فريق الميناء تاسعاً، والكرمةعاشراً، وأربيل بالمركز 11.

بينماجمعت ثلاثة فرق 18 نقطة وبفارق المواجهات جاء فريق النجف بالمركز 12، يليه الكهرباء بالمركز 13، والقاسمبالمركز 14، وجاء فريق نوروز بالمركز 15 وجمع 17 نقطة، يليه كربلاء بالمركز 16برصيد 15 نقطة، ثم نفط البصرة بالمركز 17 برصيد 14 نقطة، والكرخ بالمركز 18 برصيد12 نقطة، ثم الحدود بالمركز 19 برصيد 6 نقاط، وأخيراً فريقديالى برصيد 4 نقاط.

وبعدانتهاء الجولة 14، صُنّف فريق الشرطة الأقوى هجوماً بتسجيله 26 هدفاً، وجاء خلفهنادي زاخو بفارق ثلاثة أهداف برصيد 23 هدفاً.

كماحاز مهاجم الشرطة مهند علي، أعلى نسبة من الأهداف برصيد تسعة أهداف، يليه لاعبالقوة الجوية علاء عباس، ولاعب زاخو أمجد عطوان مناصفة بالمركز الثاني ولكل منهماسبعة أهداف.

بدورهاأعلنت إدارة الزوراء أن ناديها سيكون أول نادٍ عراقي سيطبق تجربة بيع التذاكر إلكترونياًللجمهور في المباريات التي ستقام على ملعبها في الجولات المقبلة بدوري نجوم العراقلكرة القدم.

قائدنادي الزوراء والمنتخب العراقي جلال حسن، يؤكد أنه سيكون جاهزاً لمباراة الزوراء أمامالحدود الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 15 ويطمئن الجمهور أن إصابته لم تكن قوية.

فيحين تميز لاعب دهوك، المحترف باشنغ عبد الله الذي التحاق بالنادي قادماً من ناديديجيرفورس السويدي، حيث خاض 8 مباريات 6 منها أساسي ليكون أول محترف عراقي التحقبفريق محلي وسجل 6 أهداف، كما حصل أيضاً على لقب رجل المباراة 3 مرات كان آخرها لقب"أفضل لاعب" في مباراة دهوك والقوة الجوية بالجولة 14 التي انتهت لدهوكبهدف عبد الله.