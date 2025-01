2025-01-16 12:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اشاد وفد من السفارة الأمريكية، في العراق، اليوم الخميس، بمديرية مكافحة الإتجار بالبشر في العراق. وذكرت المديرية، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أنها “استقبلت وفدًا من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، ضمّ ميشيل سايدر، مسؤولة القسم السياسي، ودانيت سوليفان، مسؤولة ملف حقوق الإنسان والإتجار بالبشر”. وأشاد الوفد بـ”الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة العراقية …

The post امريكا تشيد بجهود العراق في التصدي لجريمة الإتجار بالبشر first appeared on Observer Iraq.