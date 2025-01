القضاء يصدر توجيها يخص الاعتداء على المؤسسات الصحية وكوادرها

2025-01-16 15:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر وجه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، محاكم التحقيق المختصة تشديد الإجراءات بحق من يخالف القانون بالاعتداء على كوادر المؤسسات الصحية وتخريب أثاثها وأجهزتها، مؤكداً تضمين مرتكبي هذه الجريمة قيمة الأثاث والأجهزة والبنايات التي يتم العبث بها أو تخريبها. وذكر بيان صدر عن مجلس القضاء الأعلى، تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “مجلس القضاء الأعلى …

