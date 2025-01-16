بعد تصويت مجلس محافظة ذي قار على اقالته.. الابراهيمي يواصل عمله "محافظا"

2025-01-16 15:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

واصل محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، عمله بشكل طبيعي على الرغم من تصويت مجلس محافظة ذي قار على اقالته.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "محافظ ذي قار يستمع إلى طلبات المواطنين ضمن منهاجه الأسبوعي في ديوان المحافظة كل يوم خميس، بحضور مدراء الدوائر ذات العلاقة".

وصوت مجلس محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، على اقالة المحافظ مرتضى الابراهيمي بعد "عدم القناعة" بأجوبته.

وقال مصدر من داخل الجلسة لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس المحافظة استجوب المحافظ مرتضى الابراهيمي من خلال طرح 13 سؤالا تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وأمور مرتبطة بتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية".

وأضاف، أن "المجلس بعد الاستماع لإجابات المحافظ قرر التصويت على عدم القناعة بالأجوبة التي قدمها"، مبينا انه "وبعدها صوت على اقالته من منصبه".

وفي شان متصل، اعتبر عضو مجلس محافظة ذي قار، أحمد فرحان، يوم الثلاثاء، (14 كانون الثاني 2025)، أن قرار المجلس بإقالة المحافظ مرتضى الابراهيمي يفتقر للتأني، مشيراً إلى أن المجلس كان يأمل في منح المحافظ وقتاً إضافياً لإثبات كفاءته في إدارة المحافظة بدلاً من إقالته.

وقال فرحان لـ"بغداد اليوم": إن "المحافظ قد يطعن في قرار الإقالة، وفي حال لم يكسب القضية، فقد نشهد اختيار محافظ جديد بعد أشهر، وسيبدأ مشواره من الصفر، وقد يقال عنه بعد فترة أنه فشل، وهكذا يتم تغيير المحافظين دون أن تلمس المحافظة أي تقدم، ما قد يسبب شرخاً بين الحكومة المحلية والمواطنين".

وأشار فرحان إلى أن إدارة المحافظة ليست مهمة سهلة، وأن من يتصدى لهذا الموقع يحتاج إلى وقت ليس بالقليل لإثبات كفاءته في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع.







