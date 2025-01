ارتفاع أسعار النفط وخام برنت عند 82 دولار للبرميل الواحد

2025-01-17 11:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ متابعة عراق اوبزيرفر واصلت أسعار النفط العراقي، اليوم الجمعة، ارتفاعها بالتعاملات اليومية في السوق العالمية متجاوزة الـ82 دولاراً للبرميل وبحسب بيانات اطلعت عليه عراق اوبزيرفر”، فقد سجل خام البصرة الثقيل 79.38 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 82.63 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 1.87+ على التوالي تسليم اذار 2025. كما أظهرت البيانات انخفاضا بأسعار الخام عالميا، …

