2025-01-18 00:00:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكدت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة ، نفيها للادعاءات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تورط دوائر الأحوال المدنية في منح الجنسية العراقية لـ10 آلاف أجنبي باستخدام وثائق مزورة. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر” أن” مثل هذه الأرقام غير دقيقة، مشيرة إلى تسجيل حالتين فقط في عام 2022، تم …

The post الداخلية تنفي تورط دوائر الأحوال المدنية في وزارة الداخلية بتجنيس 10 آلاف أجنبي بجوازات ومستمسكات عراقية مزورة first appeared on Observer Iraq.