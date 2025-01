2025-01-18 23:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر تعرض أتلتيكو مدريد، متصدر الدوري الإسباني، لهزيمة مفاجئة أمام ليجانيس. أنطوان جريزمان أهدر ركلة جزاء قرب النهاية ليتعرض أتلتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لهزيمة مفاجئة 1-صفر أمام مستضيفه ليجانيس يوم السبت، منهيا سلسلة قياسية للنادي بالفوز 15 على التوالي. ماتيا ناستاسيتشو تقدم ليجانيس في بداية الشوط الثاني، …

The post ليجانيس ينتزع سلسلة انتصارات أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني first appeared on Observer Iraq.