الديوانية.. تظاهرات ليلية احتجاجا على تردي الخدمات (فيديو)

2025-01-18 23:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الديوانية/ عراق اوبزيرفر نظم العشرات من الاهالي في الديوانية، مساء اليوم السبت، تظاهرة غاضبة احتجاجا على تردي الخدمات في المحافظة. وقال مراسل “عراق اوبزيرفر”، ان “الاهالي في محافظة الديوانية نظموا تظاهرة غاضبة ضد تردي الخدمات واهمال الشركة الإسبانية التي احيلت عليها عشرات المشاريع لتبليط شوارع المحافظة”. واضاف ان “المتظاهرين هددوا بالتصعيد في حال لم تنفذ …

