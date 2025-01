عاجل| إطلاق رواتب الموظفين ومنتسبي القوات الامنية

2025-01-19 13:45:06 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اعلنت وزارة المالية، اليوم الاحد، المباشرة بتمويل رواتب الموظفين ومنتسبي الأجهزة الامنية للشهر الجاري. وذكر بيان للوزارة تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “دائرة المحاسبة في وزارة المالية، باشرت في إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر كانون الثاني الجاري”. ودعت الدائرة في الوزارة وفقا للبيان “وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات …

